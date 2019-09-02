Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматинский зоопарк намерен наладить обмен животными с зоопарками пяти стран, сообщает пресс-служба зоопарка.

«В настоящее время подписаны документы, позволяющие многократно увеличить объемы сотрудничества и обмена опытом между специалистами зоопарков Казахстана, России, Германии, Чехии, Беларуси и Узбекистана (…) Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписано между Алматинским и Ташкентским зоопарками. Кроме того, подписан и многосторонний меморандум о сотрудничестве, в нем участвуют зоопарк «Дессау» (Германия), Шымкентский зоологический парк, Минский зоопарк (Беларусь), Общественно-полезная организация «ЗОО Хлебы», «ЗОО Брно», а также зоопарки «Глубока Ограда» (Чехия), Сургута, Экошкола Читы и Иркутский ботанический сад (Россия)», — говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

Предполагается, что сотрудничество будет заключаться, в частности, в передаче животных на передержку или на постоянное содержание и разведение и предоставлении полной и достоверной зоотехнической и ветеринарной информации, включая рацион кормления, особенности поведения и содержания, ветеринарные манипуляции, проводимые с передаваемыми животными. Также будет проведена работа по внедрению в работу единой системы учета и идентификации животных, по разработке научно-производственных программ по содержанию, реабилитации и восстановлению объектов животного мира.

«Раньше такой тип сотрудничества не практиковался. Просто на каждый обменный процесс, покупку или безвозмездную передачу составлялся договор между зоопарками, и все выполнялось в рамках одного договора. Однако такой меморандум носит скорее стратегический характер, определяющий сотрудничество по главным направлениям на долгий и основательный срок», — прокомментировал подписание меморандума директор Алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков.