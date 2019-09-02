1 сентября 1939 года эта страна подверглась нападению со стороны Германии. То было начало II мировой войны. Польша сопротивлялась, но была быстро побеждена

Издание L’Opinion опубликовало статью под названием «Pologne: ces valeurs héritées de l’histoire…». La tribune de Zdzisław Krasnodebski» — «Польша: эти ценности, связанные с историей… ». Трибуна Здислава Краснодебского».

Здислав Краснодебский. (Фото: © ECR Group)

В предисловии к ней говорится так: «В одном из американских элитарных университетов я услышал такие слова: «Вы больше ничего не могли бы сделать. У Польши, оказавшейся между Гитлером и Сталиным, не было никаких шансов. Вы, во всяком случае, спасли честь».

Далее в самой статье излагается следующее: «Факты. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. По случаю восьмидесятой годовщины такого печального события Cahiers Pologne обращается к теме тягот этого национального потрясения и его последствий в современных условиях, в частности в контексте приверженности страны европейским ценностям.

Давайте вспомним основные факты. Польша отклонила предложение Гитлера (по урегулированию проблемы Данцига и «Польского коридора» на основе сотрудничества в рамках Антикоминтерновского пакта), сделанное осенью 1938 года, и 1 сентября 1939 года она подверглась нападению. То было начало II мировой войны. Польша сопротивлялась, но была быстро побеждена.

На первый взгляд, получился настоящий блицкриг, но боевые действия продолжались до начала октября. Когда 17 сентября без объявления войны советская армия напала на Польшу, правительство покинуло территорию страны с тем, чтобы функционировать в изгнании до конца войны. В течение месяца крупные немецкие силы оставались втянутыми в боевые действия, а потери вермахта составили 60 000 солдат.

Для сравнения: когда 10 мая 1940 года немецкая армия пошла в наступление на Западе, Нидерланды оказывали сопротивление в течение 5 дней, Бельгия — 18 дней, Дания — 1 дня. Люксембург не продержался и дня. Брюссель был взят за семь дней, сколько-нибудь серьезное боевое сопротивление при этом не оказывалось. В Париж, объявленный открытым городом, немецкие подразделения вступили 14 июня. Франция, располагавшая третьей крупнейшей в мире сухопутной армией и имевшая больше танков, чем Германия, сдалась 22 июня.

Поляки продолжали биться. Нарвик, Тобрук, воздушная битва за Англию, Монте Кассино, Восточный фронт. Именно в Польше силами сопротивления в Европе было дано крупнейшее сражение немцам. Речь идет о Варшавском восстании 1944 года, которое длилось 63 дня. Однако для того, чтобы снова стать суверенной страной с использованием других средств и при других обстоятельствах, Польше пришлось ждать до 1989 года.

Альтернативы. Имелся ли у Польши другой вариант в сентябре 1939 года? Очевидно, был один такой выход, в пользу которого многие государства вместе с их лидерами сделали выбор. А именно – сотрудничество с немцами. Сейчас есть небольшая группа журналистов и историков, которые придерживаются мнения о том, что следовало бы ответить «да» условиям Гитлера – оставить ему Гданьск, дать согласие на строительство экстерриториального шоссе и так далее.

И даже более того: Польша, мол, должна была хотя бы на временной основе объединиться с Германией для ведения войны против Советской России, потому что исходящая от Москвы опасность была значительней опасности со стороны Берлина. Польша якобы могла бы вести себя как Чехословакия, которая согласилась сдать Судеты без боя, а затем войти в состав рейха в качестве протектората, или как Румыния и Венгрия, которые сделали выбор в пользу альянса с Германией.

Честь. Но если присмотреться поближе, обнаруживается, что Realpolitik, который нам предлагается апостериори, выглядит гораздо менее реалистичным, чем политика, взывающая к чести или к достоинству.

Несколько лет назад в ходе своего пребывания в одном из американских элитарных университетов я принял участие в дискуссии на эту тему. Тогда я услышал такие слова: «Вы больше ничего не могли бы сделать. У Польши, оказавшейся между Гитлером и Сталиным, не было никаких шансов. Вы, во всяком случае, спасли честь».

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