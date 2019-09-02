Разрешать проведение мирных акций и усовершенствовать законы о митингах поручил Токаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Разрешать проведение мирных акций и совершенствовать законы о митингах поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщают пресс-служба Акорды.

«Третье – это совершенствование законодательства о митингах. Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном порядке давать разрешения на их проведение. Выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов», — заявил Токаев в понедельник, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

Вместе с тем, он отметил, что намеренные призывы к неконституционным действиям и хулиганским акциям будут пресекаться в рамках закона.

«Необходимо поддерживать гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач», — заявил президент.

По его словам, в администрации президента создан отдел, «который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан».

«Зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие глухоты и закрытости чиновников в центре и на местах», — отметил глава государства.