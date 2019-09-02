Аягозский детский центр может подать в суд за клевету на свою экс-сотрудницу

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Коллектив Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг (ЦОССУ) может подать в суд за клевету на свою экс-сотрудницу, сообщил директор центра Кайрат Темирханов.

«Обязательно будем подавать в суд за клевету. Ну а как? На всю республику мы «прославились». Здесь уже дело принципа. Там (в заявлении – КазТАГ) она (экс-сотрудница, заявившая об изнасилованиях детей – КазТАГ) указывает 2018 год – один факт, якобы ей известен и 2019 год апрель, там 5 человек фигурирует в общей сложности. Вопрос возникает: почему она сразу не сообщила? Если этот факт был, то можно возбудить дело о недонесении о тяжком преступлении, а если не подтвердится, то о клевете. Сейчас мы ждем окончательных выводов», — сказал Темирханов агентству КазТАГ в понедельник.

При этом он отметил, что заявившая об насилии сотрудница уволилась по собственному желанию после вопроса о причине прогула.

«Этот человек уволился по собственному желанию, но причиной послужил прогул. Один день ее не было (на работе – КазТАГ), а на следующий день после вопроса «Где была?» она встала в позу, сказала: «Я ухожу». Ее никто не выгонял, не заставлял уходить. Ушла со словами: «Я вам всем покажу! Я вернусь директором». На следующий день она приходила в обеденный перерыв якобы за документами, и еще на следующий день приходила якобы за вещами и, угостив детей сладостями и подарив игрушки, сняла их на видео. После этого все началось», — пояснил директор центра.

По его словам, никаких массовых увольнений в центре не было, никаких жалоб от сотрудников в какие-либо уполномоченные органы также не поступало.

Кроме того, он отметил, что судебно-медицинская экспертиза не обнаружила никаких следов насилия у воспитанников центра, фамилии которых указала уволившаяся сотрудница.

«У нас работают 170 человек, дружный, квалифицированный, работоспособный коллектив, который любит детей. Они все уже опрошены, допрошены. Таких фактов у нас не было. Судебно-медицинская экспертиза прошла, телесных повреждений нет, судебно-психолого- психиатрическая будет готова в ближайшее время. У нас везде видеокамеры, видеонаблюдение, дети постоянно под контролем нянечек, воспитателей. В субботу и воскресенье сотрудники тоже дежурят. В дежурную смену входят нянечки, воспитатели, медсестры», — подчеркнул Темирханов.

Как сообщалось в некоторых СМИ, 2 июля в Аягозский ГРОВД поступил анонимный звонок о фактах насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетних. Прибывшие на место полицейские телесных повреждений у воспитанников не обнаружили. На следующий день в Аягозский ГРОВД поступило заявление от бывшей сотрудницы Аягозского ЦОССУ, уволенной по собственному желанию 25 июня о фактах насильственных действий между воспитанниками центра. 9 июля указанные в заявлении экс-сотрудницы воспитанники были направлены на судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизу. Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений не обнаружила. «По предварительному заключению судебно-психиатрической экспертизы, указанные опекаемые не осознают и не отвечают за свои действия в связи с психическими заболеваниями», — сообщалось в СМИ.

Детский омбудсмен Аружан Саин заявила о том, что обратилась в прокуратуру Аягоза, ДП ВКО и комитет по охране прав детей министерства образования и науки (МОН) Казахстана с требованием проверить факты, указанные уволившейся сотрудницей ЦОССУ, а также в администрацию президента с просьбой взять дело на контроль.