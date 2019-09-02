Почти 3 из 10 женщин в регионах РК подвергаются насилию со стороны партнера

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почти 3 из 10 женщин в некоторых регионах Казахстана подвергаются насилию со стороны партнера, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камила Ковязина.

«По данным обследования, проведенного комитетом по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК, в 2016 году 17% казахстанок признались, что подвергались физическому или физическому и одновременно сексуальному насилию со стороны партнера. При этом в некоторых регионах доля таких женщин достигает 20% и даже 30%. Нельзя забывать, что чувствительность и интимность вопроса приводит к недоговоренности и частично искаженным данным. Так, по опросам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая третья женщина в мире подвергается такому насилию со стороны партнера», — прокомментировала Ковязина для КазТАГ сообщение о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за бытовое насилие.

Кроме того, продолжила эксперт, объектом бытового насилия являются не только женщины, но и очень часто дети.

«По данным ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций – КазТАГ), 67% родителей в Казахстане применяют насильственные формы воспитания детей. Причем чаще физические наказания применяют те, кто сам в детстве подвергался им. Формируется замкнутый круг, когда дети, бывшие жертвами насилия, затем сами используют его в отношении своих супругов или детей», — констатировала собеседница агентства.

Это, дополнила спикер, в свою очередь оказывает значительное влияние на психическое здоровье населения, снижает возможности к обучению, самореализации.

«В конечном итоге это приведет к снижению качества человеческого капитала. Таким образом, на мой взгляд, бытовое насилие – это очень серьезная угроза здоровью народа, и бороться с ним нужно на национальном уровне», — подытожила Ковязина.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие.

«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей», — заявил Токаев в своем послании народу Казахстана на совместном заседании парламента в понедельник.