Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления работы нового уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Токаев принял уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову. В ходе встречи глава государства обозначил основные направления работы и задачи, которые предстоит решить вновь назначенному уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Кроме того, президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по укреплению взаимодействия с парламентом и правительством, а также международными организациями по вопросам правозащитной деятельности.

Ранее на заседании сената депутаты единогласно поддержали кандидатуру Эльвиры Азимовой на должность уполномоченного по правам человека.