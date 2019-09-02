Дать малому бизнесу налоговые льготы и решить проблему рейдерства поручил президент РК

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Дать малому бизнесу налоговые льготы и решить проблему рейдерства поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года. С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса», — сказал Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

Также он заявил о вере «в добропорядочность и законопослушность» казахстанского бизнеса, «который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами».

«В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля. В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно, в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – привлекаться к ответственности», — добавил президент.

Таким образом, по его словам, власти снижают нагрузку на бизнес.

«В то же время он по-прежнему наталкивается на многочисленные проблемы, связанные с действиями правоохранительных и контролирующих органов. Участились случаи рейдерства в отношении МСБ. Моя позиция по этому вопросу известна: любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступления против государства. В этой связи нужны дополнительные меры законодательного характера. Парламент и правительство должны предложить решение данной проблемы», — сказал глава государства.

В то же время, отметил он, «необходимо усилить противодействие теневой экономике, ужесточить борьбу с выводом капиталов, уходом от уплаты налогов».

«Систему государственной финансовой поддержки МСБ нужно «перезагрузить», отдавая приоритет новым проектам. Поручаю правительству в рамках новой «Дорожной карты бизнеса» выделить на эти цели дополнительно Т250 млрд в следующие три года. Нужно активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты – создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей», — уточнил Токаев.