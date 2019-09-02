Известный толкователь Корана Порохова скончалась в Москве

Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Известный толкователь Корана Валерия Порохова скончалась в Москве, передает корреспондент агентства.

«Ушла от нас Иман Валерия Порохова… Она из русских дворян, ее родители были репрессированы сталинским режимом. Родилась в ссылке. Прошла непростой жизненный путь и пришла к Исламу. Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту Ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом. Светлая ей память!» — написал в соцсети в понедельник российский религиозный и политический деятель Али Вячеслав Полосин.

Он уточнил, что похороны ожидаются в среду.

Отметим, что Валерия Порохова являлась российским профессиональным переводчиком-синхронистом с английского языка и мусульманским общественным деятелем. Получила известность как автор смыслового перевода Корана на русский язык, который выдержал 12 изданий и вызвал неоднозначные оценки со стороны ученых.