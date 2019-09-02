Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Фестиваль оркестров пройдет в Алматы, сообщает управление культуры города.

«4-5 сентября состоится одно из самых любимых для горожан осенних мероприятий – «Фестиваль оркестров-X». В этом году праздник классической и народной музыки отметит свой первый, 10-летний юбилей. В течение двух дней будут исполнены произведения лучших композиторов народной и мировой музыки», — говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой акимата Алматы.

Как уточняется, в рамках первого дня со сцены прозвучат кюи Даулеткерея, Курмангазы, Нургисы Тлендиева и лучшие произведения народного творчества Великой Степи.

«Второй день порадует большим разнообразием, один за другим прозвучат: композиция А. Зацепина, посвященная южной столице «Гул Алматым», «Балхадиша» Акана Серы и творчество популярных артистов: Виктора Цоя и группы «Кино», Стинга, группы Queen и всеми любимые саундтреки из кино («8 миля», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Крестный отец» и т.д.) Не останутся равнодушными и маленькие слушатели, для них прозвучат любимые композиции из мультфильмов: «Король Лев», «Аладдин», «Русалочка», «Мадагаскар» и пр.» — следует из сообщения.

Отмечается, что бессменными участниками фестиваля станут коллектив эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы под руководством Александра Белякова и Казахский Государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы под руководством дирижера Абылая Тлепбергена.

«Фестиваль оркестров» – это яркое и запоминающееся событие, которое, традиционно, проходит в рамках празднования Дня города. В этом году мероприятие пройдет 4 и 5 сентября под открытым небом на площади Абая перед Дворцом Республики.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье сентября Алматы отмечает День города. В 2019 году годовщина празднования выпадает на 15 сентября.