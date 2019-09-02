Наказывать антикоррупционеров за незаконные методы и провокации поручил Токаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Наказывать антикоррупционеров за незаконные методы и провокации поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике. Принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном объеме», — сказал Токаев в понедельник, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

По его словам, «с повестки дня не сходит вопрос системной борьбы с коррупцией».

«Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности», — добавил президент.

Как отметил Токаев, «следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление».