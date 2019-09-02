Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно ужесточить наказание за тяжкие преступления против личности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы отошли от чрезмерных репрессивных мер и жесткой карательной практики правосудия. Вместе с тем в стране все еще имеют место многочисленные тяжкие преступления. Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству», — сказал Токаев в понедельник, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

По его словам, «недавние трагические события вскрыли и проблему браконьерства, как опаснейшей формы организованной преступности».

«Браконьеры экипированы, вооружены, чувствуют свою безнаказанность. Только в этом году от их рук погибли два инспектора по охране животного мира. Недавно была пресечена преступная деятельность банды браконьеров на озере Маркаколь в Восточно-Казахстанской области. Это только единичные случаи, но браконьерство пустило глубокие корни, в том числе при попустительстве правоохранительных органов. Браконьеры безжалостно уничтожают природу – наше национальное богатство», — добавил Токаев.

Он поручил правительству в течение двух месяцев «принять безотлагательные меры по ужесточению соответствующего законодательства».