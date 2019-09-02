Токаев поручил «без кампанейщины» реорганизовать работу комитета адмполиции

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «без кампанейщины» реорганизовать работу комитета административной полиции МВД, сообщает пресс-служба главы государства.

«Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. Образ полиции, как силового инструмента государства, будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины», — заявил Токаев в понедельник, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

По его словам, «эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы».

«На реформу МВД будет направлено Т173 млрд в течение трех следующих лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов. Особое внимание будет обращено на вопросы защиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал президент.

В этой сфере, подчеркнул он, «должны работать профессиональные кадры».

«Поручаю Правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках средств, выделяемых на реформу МВД, и направить на эти цели порядка Т40 млрд», — добавил Токаев.