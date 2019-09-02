Объединение переименованного с «Цеснабанка» финучреждения с другим завершено в РК

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Объединение переименованного с «Цеснабанка» First Heartland Bank с Jýsan Bank завершено в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Процесс объединения Jýsan Bank и First Heartland Bank успешно завершен. В результате объем активов объединенного банка – First Heartland Jýsan Bank – составил Т1,264 трлн. В рамках процесса объединения собственный капитал банка увеличился на 14% – до Т144 млрд, а средства клиентов превысили Т620 млрд», — сообщили в пресс-службе объединенного финансового учреждения в понедельник.

Отмечается, что «объединение двух банков запланировано в рамках новой бизнес стратегии».

«По состоянию на 1 августа текущего года показатель Jýsan Bank по текущей ликвидности (k4), при нормативе не менее 30%, составил целых 1549,6%, то есть превышает более чем в 50 раз. При этом коэффициент достаточности капитала (k1), измеряющий отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска, составил 27,5% (при нормативе не менее 7,5%). Иными словами, Jýsan Bank не просто выполняет все пруденциальные нормативы, но и имеет огромнейший запас устойчивости», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля стало известно, что АО «Финансовый холдинг «Цесна» продал контрольный пакет «Цеснабанка» компани First Heartland Securities. 22 апреля сообщалось, что АО «Цеснабанк» и АО «First Heartland Bank» могут объединиться.

До этого – 25 января стало известно, что власти Казахстана срочно ищут инвестора для второго по величине активов банка в стране – «Цеснабанка», считая, что ему потребуется дополнительная финансовая помощь. Отмечалось, что планы предоставить помощь «Цеснабанку» поднимают больше вопросов о состоянии банковской системы Казахстана после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в апреле 2018 года, что власти, которые уже потратили примерно $10 млрд на расчистку сектора, больше спасать банки не будут.

Позже на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) было размещено сообщение о проведении торгов по размещению облигаций правительственного Фонда проблемных кредитов. По информации биржи, сумма размещения – Т604 млрд, срок – 15 лет.

«Цеснабанк» ранее получал займы на стабилизацию ситуации. В сентябре 2018 года правительство и Национальный банк утвердили «механизм», предусматривающий выкуп у «Цеснабанка» сельскохозяйственных кредитов на Т450 млрд ради повышения устойчивости банка. До этого «Цеснабанк» получил от Нацбанка Т150 млрд на «обеспечение дополнительного запаса ликвидности». Информация о предоставлении экстраликвидности не афишировалась, однако, когда о об этом стало известно общественности, банк сообщил, что большая часть займа погашена. В 2017 году банк участвовал в государственной программе оздоровления банковского сектора (вместе с несколькими другими банками второго уровня) и получил Т100 млрд.

29 апреля стало известно, что «Цеснабанк» переименован в First Heartland Jýsan Bank.

28 мая МИА КазТАГ сообщало, что вопрос присоединения другого банка к переименованному с «Цеснабанка» First Heartland Jýsan Bank обсудят 27 июня. В указанный день стало известно, что соответствующее решение принято.