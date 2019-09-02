В ООН подсчитали количество бедняков в Европе и Центральной Азии

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – В Организации объединенных наций (ООН) подсчитали количество бедняков в Европе и Центральной Азии, передает корреспондент агентства.

«В 2018 году в мире насчитывалось 1,3 млрд бедняков: 560 млн в странах Африки к югу от Сахары, 546 млн в Южной Азии, 118 млн в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 66 млн – в арабских государствах, 32 млн в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 4 млн – в Европе и Центральной Азии», — сообщили в пресс-службе ООН.

В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что в 1990 году 36% населения мира жили менее чем на $2 в день.

«25 лет спустя доля таких людей снизилась до 10%, а к концу 2018 года – до 8,6%», — сказано в докладе.

Однако сегодня темпы сокращения масштабов нищеты, как отмечается, «ставят под сомнение выполнение поставленной задачи – ликвидировать бедность в ближайшие 10 лет».

«Несмотря на такой впечатляющий прогресс, мир в целом слишком медленно продвигается по пути ликвидации крайней нищеты к 2030 году, как предусмотрено в цели 1 в области устойчивого развития повестки дня на период до 2030 года», — подчеркнул Гутерриш.

По данным ООН, в последние годы темпы сокращения масштабов нищеты в развивающихся странах и в некоторых странах со средним уровнем дохода замедлились вследствие глобального экономического спада, конфликтов, последствий изменения климата и стихийных бедствий.

«Во многих регионах мира показатели роста валового внутреннего продукта на душу населения гораздо ниже тех, что необходимы для ликвидации нищеты», — отметили в организации.

К тому же ситуация усугубляется резким ростом неравенства.

«Сложно искоренить нищету, когда доходы беднейших 10% населения ежегодно увеличивались на менее чем на $3», — сказано в докладе.