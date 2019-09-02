Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Возведение первого завода модульного домостроения стартовало в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Аскар Мамин (премьер – КазТАГ) дал старт первому в РК производству модульного домостроения», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Завод модульного домостроения ModeX возводится на территории индустриального парка №1 СЭЗ «Астана – новый город» в Нур-Султане.

«Модульное домостроение – современная передовая технология строительства жилья, применяемая в Германии, Сингапуре, Китае и других странах. Она позволяет эффективно, без ущерба качеству снизить себестоимость и время возведения зданий, что сделает жилье более доступным для широкого круга казахстанцев. К примеру, 16-этажный одноподъездный дом в чистовой отделке можно возвести за четыре месяца, против обычных 12-18 месяцев. Такой результат достигается благодаря модульным блокам – готовым комнатам в чистовой отделке, которые, как детали конструктора, собираются в единое целое», — пояснили в пресс-службе.

Как заявил Мамин, «строительный сектор – самая динамично развивающаяся отрасль казахстанской экономики – 11,5% роста».

«Данный проект позволит не только повысить доступность жилья для населения страны, но и придать импульс развитию стройиндустрии», — сказал премьер.

Отмечается, что завод – проект с полной казахстанской локализацией.

«Завод позволит создать свыше 700 рабочих мест и 405 тыс. кв.м жилья в год, что повысит не только занятость населения, но и обеспеченность граждан доступным жильем. Первую очередь завода планируется ввести в эксплуатацию 1 декабря этого года, вторую – в 2020 году, третью – в 2021 году. Для подготовки персонала предусмотрена дуальная система образования», — говорится в сообщении.

На церемонии старта строительства завода была представлена технология производства модульных блок-комнат из керамзитобетона и железобетонных изделий, в том числе с опцией «Умный дом», включающей порядка 100 функций интеллектуального жилища.