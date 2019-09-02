Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Обстановка в районе эпицентра землетрясения в Алматы стабильная, сообщили в центре оперативного управления (ЦОУ) департамента полиции (ДП) города.

«По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды визуально в районе эпицентра ничего не наблюдают, обстановка стабильная», — говорится в сообщении, распространенном ДЧС Алматы в понедельник.

Вместе с тем по сообщению АТЭТУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях, оползнеопасных и селеопасных участков, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.

Ранее сообщалось, что подземный толчок ощутили алматинцы. По данным СОМЭ, эпицентр землетрясения был расположен в 5 км на север от Алматы на территории Казахстана, энергетический класс землетрясения 8,5, магнитуда MPV 3,7, в Алматы оно ощущалось силой в 2-3 балла.