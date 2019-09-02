Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Подземный толчок ощутили алматинцы, сообщают сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 2 сентября в 15 час. 06 мин. 17 сек. Алматинского времени (2 сентября в 09 час. 06 мин. 17 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 5 км на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,5. Магнитуда MPV 3,7», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, координаты эпицентра 43.17° с.ш. 76.95° в.д., глубина 15 км.

Отмечается, что сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.