Похолодание ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ — Похолодание ожидается 3-5 сентября в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Высотный циклон, вызвавший дожди и похолодание в северной половине Казахстана, и в предстоящие трое суток сохранит свое влияние на западные, северные и центральные области республики. А связанные с циклоном холодные атмосферные фронты будут перемещаться через южные, а затем юго-восточные и восточные области», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Согласно прогнозу, с циклоном и фронтами в республике ожидаются дожди с грозами, в южных областях – понижение температуры, а в северной половине – сохранение температуры ниже климатической нормы на +3+6.

«На западе, севере и в центре Казахстана в отдельных районах при прояснении в ночные часы уже возможны заморозки -1-3», — резюмировали синоптики.