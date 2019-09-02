Экс-руководитель «МАЭК-Казатомпром» возглавил «Алматы су»

Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Экс-руководитель «МАЭК-Казатомпром» возглавил Кайрат Абдрасилов возглавил государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Алматы су», сообщает пресс-служба акимата города.

«Генеральным директором государственного коммунального предприятия «Алматы Су» назначен Кайрат Абдрасилов», — говорится в сообщении в понедельник.

До данного назначения Абдрасилов возглавлял ТОО «МАЭК-Казатомпром» (Мангистауский атомный энергетический комбинат – предприятие, обеспечивающее водо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение Актау и Мангистауской области).

Ранее Кайрат Абдрасилов занимал должность руководителя управления энергетики Нур-Султана; в разное время занимал руководящие должности системы экологии и охраны окружающей среды, природных ресурсов и регулирования природопользования в Алматы, Нур-Султане, в Атырауской и Акмолинской областях.

ГКП «Алматы Су» является крупнейшим предприятием в РК, обеспечивающим качественным и бесперебойным водоснабжением 1,5 млн жителей мегаполиса.

ГКП «Алматы Су» обслуживает более 5 тыс. км водопровода и канализации, в сутки в город подается более 600 тыс. кубометров воды из 350 скважин и нескольких крупных фильтровальных станций по водоподготовке. В процессе водоснабжения участвуют десятки резервуаров чистой воды и насосных станций. Эксплуатируют все это большое хозяйство более 3,5 тыс. работников.