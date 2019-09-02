Сменился ответсек минздрава Казахстана

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Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Сменился ответственный секретарь министерства здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Жакселекова Ботагоз Шаймардановна назначена ответственным секретарем министерства здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Другим своим указом Токаев снял Болата Токежанова с должности ответсека минздрава.

Жакселекова с марта 2019 года была заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования», до этого с августа 2018 года по февраль 2019 года занимала пост ИО главы фонда, а еще раньше – с июня 2017 года по декабрь 2017 года возглавляла комитет оплаты медицинских услуг минздрава.

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