Токаев сомневается в международной конкурентоспособности госкомпаний Казахстана

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев сомневается в международной конкурентоспособности государственных компаний Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Наши государственные компании превратились в громоздкие конгломераты, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения. В целях сокращения неоправданного присутствия государства в экономике мною было принято решение о введении моратория на создание квазигоскомпаний. Нам нужно понять, каков реальный вклад фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания фонда. Правительство вместе со Счетным комитетом в трехмесячный срок должны провести анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний», — заявил Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

Он отметил, что квазигосударственные компании «зачастую конкурируют между собой на одном поле».

«В сфере жилищной политики, например, одновременно работают семь государственных операторов, и это только на центральном уровне! Количество государственных компаний можно и нужно сократить. При этом следует аккуратно подходить к деятельности госкомпаний, работающих в стратегических секторах. Контроль государства над ними должен сохраниться. В противном случае, вместо государственных монополистов мы получим частных монополистов со всеми вытекающими отсюда последствиями», — добавил Токаев.