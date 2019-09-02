Футбольная «Астана» — в групповом раунде Лиги Европы, велосипедная – в числе лидеров «Вуэльты», не очень удачный для нас чемпионат мира по дзюдо и казахстанские теннисисты на US Open

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: в Нур-Султан приедет «Манчестер Юнайтед»

Пусть и не без проблем, но «Астана» пробилась в групповой раунд Лиги Европы. Такого успеха она добивается четвертый год подряд, а до этого был выход в групповую стадию Лиги чемпионов – самого престижного клубного турнира УЕФА.

На снимке: Марин Томасов и Рунар Сигурдйонссон

В первом матче на своем поле наша команда выиграла у белорусского БАТЭ с крупным счетом 3:0 и создала себе хороший задел перед ответным поединком. Отличились Марин Томасов, Юрий Логвиненко и Рунар Сигурдйонссон (с пенальти). Однако в Борисове чемпиону Казахстана пришлось очень непросто. Он пропустил быстрый гол, качество его игры оставляло желать лучшего. За пять минут до конца основного времени хозяева поля провели в ворота «Астаны» второй мяч. К счастью, на большее их не хватило. 0:2 в этом матче, 3:2 в сумме – и казахстанский клуб дарит своим болельщикам очередную еврокубковую осень.

На следующий день состоялась жеребьевка группового этапа. «Астана» попала в квартет L, где ее соперниками будут английский «Манчестер Юнайтед», голландский «АЗ Алкмаар» и сербский «Партизан». Первый свой матч она проведет со знаменитым английским клубом на его поле 19 сентября.

В общей сложности борьбу в этом турнире продолжают 48 команд, которые распределены по 12 группам. По две из каждого квартета (всего 24) выйдут в стадию «плэй-офф», где к ним присоединятся 8 клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Дзюдо: лишь одна медаль на всю сборную

Единственной медалью довольствовались наши спортсмены на чемпионате мира, который завершился на родине этого вида единоборств – в Японии. Ее завоевал самый титулованный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов. Напомним, в 2015-м он стал победителем мирового первенства, а в 2016-м добыл «серебро» Олимпийских игр. Теперь же Елдос стал бронзовым призером.

На снимке: Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев после схватки за «бронзу»

Согласно регламенту ЧМ, каждая сборная (мужская и женская) имела право заявить на турнир девятерых спортсменов – это при том, что весовых категорий семь. Иначе говоря, в некоторых весах одну страну могли представлять два участника. Именно это произошло в категории до 60 кг (самой легкой у мужчин), где от Казахстана выступали Сметов и Гусман Кыргызбаев. На предварительной стадии лучше боролся второй: он одолел пятерых соперников, в том числе бронзового призера прошлогоднего ЧМ Амирана Папинашвили из Грузии. Так Кыргызбаев добрался до полуфинала, где уступил узбеку Шарафуддину Латфиллаеву. Тем временем Сметов после трех побед проиграл иппоном японцу Рюсю Нагаяме, но, выиграв затем у Юн-Вей Янга из Тайпея, получил право принять участие в схватке за бронзовую медаль. В этом поединке его соперником стал …Кыргызбаев. Поединок двух казахстанцев завершился в пользу Сметова. А «золото» досталось грузину Лухуми Чквимиани, который в финале взял верх над упомянутым Латфиллаевым.

Теперь что касается других наших мужчин. Ерлан Серикжанов, Елдос Жумаканов (оба до 66 кг), Жансай Смагулов (до 73 кг), Дидар Хамза (до 81 кг) и Айбек Серикбаев (до 100 кг) выбыли из борьбы после первых же своих схваток. А Руслан Мусаев (до 81 кг) и Ислам Бозбаев (до 90 кг) выходили на татами по два раза, после чего тоже пополнили ряды зрителей.

В женской сборной Казахстана надежды на призовое место были связаны только с Отгонцецег Галбадрах (до 48 кг), которая на Олимпиаде-2016 и двух предыдущих чемпионатах мира становилась бронзовым призером. Одержав на старте две победы, она встретилась с самой принципиальной своей соперницей – Уранцецег Мунхбат, из-за которой в общем-то и сменила монгольское гражданство на казахстанское. Уже в начале второй минуты схватки Галбадрах попалась на прием и проиграла. А затем в утешительном раунде она уступила еще и испанке, заняв в итоге 7-е место.

В неофициальном командном зачете сборная Казахстана поделила с рядом других 18-25-е места, а среди стран бывшего Союза – 6-е, пропустив вперед себя Грузию, Украину, Россию, Азербайджан и Узбекистан. А выше всех расположились Япония – 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, Франция – 3,1,2, Португалия – 1,1,0, Нидерланды – 1,0,3.

Теннис: далеко не прошли, но и в грязь лицом не ударили

На проходящем в эти дни открытом чемпионате США, последнем в нынешнем году турнире «Большого шлема», казахстанские теннисисты дошли до третьего круга как в мужском, так и в женском одиночных разрядах. Правда, на этом их успехи закончились.

На снимке: Александр Бублик

Порадовал 22-летний Александр Бублик (75-й в рейтинге АТР). В стартовом круге он, несмотря на большое количество невынужденных и двойных ошибок, выиграл у колумбийца Сантьяго Хиральдо (232-й), для чего ему потребовались пять сетов – 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4. Еще более сложным получился поединок с итальянцем Томасом Фаббиано (87-й), который накануне выиграл у 4-й ракетки мира голландца Доминика Тима и которого многие называли фаворитом в матче с казахстанцем. Опять допустив слишком много двойных ошибок, Бублик проиграл первые два сета. Но затем он наладил свою подачу, сделал много эйсов, да и в розыгрышах прибавил, что позволило ему одержать волевую победу – 6:7, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. В следующем раунде, 1/16 финала, его соперником стал испанец Пабло Андухар (70-й). На сей раз казахстанцу не удалось показать свою лучшую игру – 4:6, 3:6, 2:6.

Другой представитель нашей страны, Михаил Кукушкин (47-й), начал с неожиданной для многих победы над 10-й ракеткой мира испанцем Роберто Батиста-Агутом – 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3. Однако в следующем круге проиграл молодому австралийцу русского происхождения Алексею Попырину (105-й) – 6:2, 5:7, 3:6, 2:6.

В женском турнире Юлия Путинцева (39-я в рейтинге WTA) сначала довольно уверенно разобралась с американкой Мэдисон Бренгл (78-я) – 6:3, 6:3. Ее следующая соперница должна была определиться в белорусском «междусобойчике» с участием бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко и входящей сегодня в «топ-10» рейтинга WTA Арины Соболенко. Выиграла вторая, и именно с ней, физически мощной теннисисткой, пришлось сражаться Путинцевой. Хотя букмекеры отдавали явное предпочтение белоруске, которая на хардовых кортах чувствует себя лучше, чем маленькая Юлия, победу одержала представительница Казахстана – 6:3, 7:6. После чего она вышла на хорватку Донну Векич (23-я), которая считается неудобной для нее соперницей. Что лишний раз и подтвердил этот поединок – 4:6, 1:6.

Велоспорт: капитан «Астаны» — в тройке лидеров

Завершилась первая неделя супермногодневки «Вуэльта». И хотя впереди еще почти две трети гоночного пути, многие эксперты считают, что уже определилась четверка, которая не позволит никому другому вмешаться в их спор за призовые места в генеральной классификации. Это колумбиец Мигель Анхел Лопес из «Астаны», словенец Примо Роглич из «Jumbo-Visma», а также сокапитаны «Movistar» колумбиец Найро Кинтана и испанец Алехандро Вальверде.

После того, как казахстанская велогруппа выиграла первый этап (это была командная «разделка»), Лопес возглавил общий зачет и надел на себя красную майку лидера. Потом он отдал ее, снова вернул, снова отдал… Перед вчерашним «королевским» этапом капитан «Астаны», пусть и ненамного, опережал своих главных конкурентов. На предпоследнем подъеме он пошел в атаку, уехал от других «генеральщиков», но тут начался ливень, на спуске Лопес упал, потерял порядка сорока секунд, что не позволило ему снова надеть красную майку. Лидерство перехватил Кинтана. На 6 секунд отстает от него Роглич, на 17 – Лопес, на 20 – Вальверде. Все остальные проигрывают им полторы минуты и больше.

Пулевая стрельба: пробилась в финальную восьмерку

В Рио-де-Жанейро проходит этап Кубка мира, на котором разыгрываются не только медали, но и олимпийские лицензии: в каждой из восьми индивидуальных дисциплин они достанутся двум сильнейшим. На сегодня завершились соревнования в семи видах, и только в одном из них финальный раунд прошел с участием представителя (точнее, представительницы) Казахстана. Речь идет о Елизавете Король, которая выступала в женской стрельбе из винтовки на 50 метров с трех положений. В квалификации она показала 4-й результат (среди 57 участниц) и попала в финальную восьмерку. Однако там дела у нее не заладилась, и уже после первой серии (по итогам которой определялись шесть «винтовочниц» для продолжения борьбы за медали) вынуждена была сойти с турнирной дистанции.

На сегодня в этом виде спорта у Казахстана пока нет ни одной олимпийской лицензии. Скорее всего, для наших стрелков все решится на чемпионате Азии, который состоится через два месяца. На нем будут разыграны по три-четыре лицензии в каждой из дисциплин.

Футбол: в верхней части турнирной таблицы очень тесно

В 25-м туре чемпионата Казахстана, который выпал на последний день лета, состоялись пять матчей из шести: поединок «Астаны», играющей на два фронта (в национальном первенстве и в Лиге Европы), с «Окжетпесом» перенесен на более поздний срок. Теперь у столичного клуба в запасе – относительно главных конкурентов – два матча. И с их учетом он, хотя и занимает лишь 4-ю строчку турнирной таблицы, является теневым лидером, поскольку потерял на одно очко меньше, чем располагающийся на 1-й позиции «Тобол». А запомнится прошедший тур тем, что во всех пяти встречах победили гости, причем в трех случаях – с крупным счетом.

«Тараз» – «Тобол» 0:5. После гола, пропущенного уже на 3-й минуте, хозяева поля расклеились, и костанайцам не составило особого труда довести дело до разгромной победы.

«Шахтер» – «Кайрат» 0:4. Алматинский клуб тоже продолжает гонку за «золотом». На сей раз он легко разобрался с середнячком чемпионата. Один забитый мяч на счету Адеринсолы Эсеолы, который с 14 голами сохранил лидерство в споре за звание лучшего снайпера нынешнего первенства.

«Жетысу» – «Ордабасы» 0:1. Одержавший четвертую победу подряд (правда, в предыдущем матче не без помощи арбитра, которого чуть позже дисквалифицировали до конца сезона) «Ордабасы» всего на три очка отстает от лидера чемпионата.

«Кайсар» – «Актобе» 1:3. Кызылординская команда, еще недавно вроде бы претендовавшая на медали, похоже, окончательно пошла в разнос. Она потерпела третье (и второе домашнее) поражение подряд, причем в этих встречах ее соперниками были далеко не самые сильные клубы премьер-лиги, А теперь у нее три очка отобрал и вовсе аутсайдер. «Хет-трик» на счету нападающего сборной РК Абата Аимбетова, который с 13 забитыми мячами вплотную приблизился к Эсеоле из «Кайрата».

«Атырау» – «Иртыш» 0:3. Оба клуба продолжают борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе, и именно с этой точки зрения был важен их очный поединок. У одержавших победу павлодарцев теперь шансы чуть выше.

Турнирное положение: «Тобол» – 52 очка, «Кайрат» – 50, «Ордабасы» – 49, «Астана» – 47 (два матча в запасе), «Жетысу» – 41, «Кайсар» – 37, «Шахтер» – 33, «Окжетпес» – 30 (один матч в запасе), «Иртыш» – 22, «Тараз» – 19, «Атырау» – 18 (один матч в запасе), «Иртыш» – 17, «Актобе» – 8.

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