Закрыть тендерную «кормушку» для чиновников и скорректировать механизм АСП поручил Токаев

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Закрыть тендерную «кормушку» для чиновников и скорректировать механизм адресной социальной помощи (АСП) поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Государством предпринимаются все меры для поддержки нуждающихся граждан. Но ряд принятых решений были не совсем выверены. В результате мы получили серьезный рост патерналистских настроений. За пять лет численность получателей АСП в Казахстане выросла с 77 тыс. человек до более чем 1,4 млн», — сообщил Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

По его словам, объем выделяемых из бюджета средств на социальную поддержку с 2017 года «увеличился в 17 раз и более».

«Другими словами, все больше людей предпочитают не работать либо, что еще хуже, утаивают свои доходы для получения социальной помощи. Факты получения социальной помощи состоятельными семьями освещались в средствах массовой информации. Еще раз отмечу. Наше государство по Конституции является социальным и поэтому должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Правительство в своей работе обязано исходить из этого принципа, а резервы необходимо находить за счет сведения на нет всех неэффективных расходов и повышения доходов», — отметил президент.

Он отметил, что «такие резервы, безусловно, имеются».

«Министерство финансов проводит работу по увеличению доходов. Но нужны дополнительные усилия. Например, в отношении таможни», — заявил глава государства.

Он уточнил, что минфин приступил к оптимизации закупок, «но необходимы меры законодательного характера».

«Госзакупки таят в себе огромный резерв (по некоторым подсчетам до Т400 млрд в год), который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов. В 2018 году объем госзакупок составил Т4,4 трлн, из которых Т3,3 трлн или 75% осуществлены неконкурентным способом из одного источника. Пора закрыть эту «кормушку» для чиновников и разного рода «прилипал», — сказал президент.

Возвращаясь к АСП, он заявил, что «правительству следует скорректировать механизм ее выделения, чтобы она стала прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни».

«Помощь в основном должны получать те, кто трудится. В то же время нужно позаботиться о детях из малообеспеченных семей. Для них необходимо ввести гарантированный социальный пакет – регулярную помощь детям дошкольного возраста, бесплатное горячее питание для всех школьников, обеспечение их учебными принадлежностями и формой, оплату медицинской, в том числе стоматологической помощи, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте», — уточнил глава государства.

Все эти меры, по его словам, должны вступить в действие с 1 января 2020 года.

«Правительству совместно с НПП «Атамекен» предстоит срочно, в течение месяца, разработать специальную программу вовлечения многодетных матерей в микро и малый бизнес, в том числе на дому», — добавил Токаев.