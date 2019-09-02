Проблема закредитованности населения приобрела социальную и политическую остроту – Токаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема закредитованности населения приобрела социальную и политическую остроту, сообщает пресс-служба главы государства.

«Закредитованность, особенно социально уязвимых слоев населения, повлекла за собой необходимость принятия экстренных мер. Вы об этом знаете. Эта проблема приобрела социальную и политическую остроту. Поэтому поручаю правительству, Нацбанку в течение двух месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые гарантированно не допустят повторение такого положения», — заявил Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

По его словам, «несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается».

«Это тревожный фактор, требующий к себе особого внимания. Считаю, что необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны, эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной систем. Однако есть риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению заработной платы. Бизнес будет уходить в тень», — сказал президент.

Он поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года.

«Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги», — отметил глава государства.

В качестве отдельной проблемы он назвал «повышение качества текущей налоговой системы», которая, по его мнению, «должна стимулировать компании инвестировать в человеческий капитал, в повышение производительности труда, техническое перевооружение, экспорт».

«Следует повсеместно вводить безналичные платежи, устранив сдерживающий фактор – высокую комиссию банков. Для этого необходимо активно развивать небанковские платежные системы с соответствующими правилами регулирования. При очевидной простоте и привлекательности данного сегмента он не должен превратиться в канал по отмыванию денег и вывода капитала из страны. Национальному банку следует наладить действенный контроль в этой сфере», — поручил президент.

Для поддержки экспорта несырьевой продукции, по его словам, предстоит рассмотреть вопрос применения более простых и быстрых процедур возврата НДС.

«Один из самых проблемных вопросов нашей экономики – недостаточный объем ее кредитования. За последние пять лет общий объем кредитования юридических лиц, а также малого и среднего бизнеса сократился более чем на 13%. Банки второго уровня ссылаются на дефицит хороших заемщиков и закладывают чрезмерные риски в стоимость кредитных средств. Проблема качественных заемщиков, конечно, есть. Но нельзя заниматься перекладыванием ответственности, идти только по легкому пути. Я ожидаю слаженной и эффективной работы правительства и Нацбанка по этому вопросу», — сказал глава государства.

«Недостаточная эффективность денежно-кредитной политики», по мнению президента, «становится одним из тормозов экономического развития страны».

«Следует обеспечить кредитование бизнеса банками второго уровня на приемлемых условиях и на длительный срок. Нацбанку до конца года необходимо завершить независимую оценку качества активов банков второго уровня», — добавил Токаев.