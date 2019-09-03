Банки Казахстана могут обязать оценивать платежеспособность клиента перед выдачей кредита

Новости 86 0
Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна
11360

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Банки Казахстана могут обязать оценивать платежеспособность клиента перед выдачей кредита, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правления Национального банка РК от 25 декабря 2013 года №292 «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями» следующие изменения и дополнения: (…) дополнить пунктами 2-1 (…) следующего содержания: «2-1. Расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика проводится банком в два этапа: 1) первый этап – оценка платежеспособности заемщика; 2) второй этап – расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика», — говорится в представленном во вторник проекте постановления Нацбанка.

В действующих ограничениях банк учитывает лишь коэффициент долговой нагрузки заемщика.

Проект постановления финансового регулятора вынесен на публичное обсуждение до 18 сентября.

Похожие материалы:

  1. Власти РК намерены утвердить соглашение с США по безопасности защиты секретной информации
  2. Новый комитет планируют создать в министерстве образования и науки Казахстана
  3. На какую сумму списали штрафы и пени по беззалоговым потребительским займам, рассказали в Нацбанке
  4. Жители Алматы сами должны оценивать качество благоустройства дворов
  5. Банки вводят ограничения по карточкам телеком-операторов

Новости партнеров

Загрузка...