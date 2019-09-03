Новый комитет планируют создать в министерстве образования и науки Казахстана

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Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Новый комитет планируют создать в министерстве образования и науки Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Образовать республиканское государственное учреждение «Комитет дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Республики Казахстан» в пределах лимита штатной численности министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в представленном во вторник проекте постановления правительства.

МОН планируют определить уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении комитета дошкольного и среднего образования.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 18 сентября.

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