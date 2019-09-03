Власти РК намерены утвердить соглашение с США по безопасности защиты секретной информации

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Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Власти Казахстана намерены утвердить соглашение с США по безопасности защиты секретной информации, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки касательно мер безопасности по защите секретной информации, совершенное в Нур-Султане 20 августа 2019 года», — говорится в проекте постановления правительства.

При этом само соглашение не вынесено на публичное обсуждение.

«Принятие проекта постановления будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного многостороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности секретной информации», — заверил в пояснительной записке к документу председатель КНБ Казахстана Карим Масимов.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 16 сентября.

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