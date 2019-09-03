Бизнесмен Майкл Уирт пообещал Токаеву увеличить число казахстанцев в «Тенгизшевройл»

Астана. 3 сентября. КазТАГ – Американский бизнесмен – главный исполнительный директор компании «Шеврон» Майкл Уирт пообещал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву увеличить число казахстанцев в компании «Тенгизшевройл», сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта. (…) Майкл Уирт подчеркнул, что длительное время Казахстан остается важным партнером его компании. Американский бизнесмен высоко оценил профессионализм руководящего состава дочерней компании «Тенгизшевройл», 77% которого являются гражданами Казахстана. По словам Уирта, данный показатель будет расти по мере укрепления взаимного сотрудничества», — сообщили в Акорде во вторник.

В ходе встречи речь шла о реализации ряда проектов в углеводородном секторе и перспективах взаимодействия Казахстана и компании «Шеврон». Отдельно были рассмотрены возможности осуществления новых инвестиций.

«Глава государства, выразив благодарность Майклу Уирту за плодотворное сотрудничество, отметил благоприятный инвестиционный климат, созданный в нашей стране для зарубежного бизнеса», — сказано в сообщении.