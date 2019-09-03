Из-за работы таможни бюджет Казахстана недополучает более Т300 млрд

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Из-за работы таможни бюджет недополучает более Т300 млрд, заявил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Тимур Кулибаев.

«Импорт из КНР в Казахстан, по данным таможенных служб РК, составляет $4,69 млрд, экспорт – $11,63 млрд. По нашему пониманию, статистика расходится (сальдовый дисбаланс) почти на $7 млрд (экспертная оценка «серого» импорта – $2,5 млрд). Бюджет недополучает более Т300 млрд», — сказал Кулибаев на V ежегодной конференции предпринимателей Алматы во вторник.

По его словам, есть вопросы по работе с таможней.

«Поскольку 90% импорта из Китая поступает в Алматы, этот вопрос – очень актуальный», — пояснил он.

Главой государства были даны поручения, чтобы на таможне навели порядок, напомнил глава президиума НПП.

Отдельно он обозначил пункты ввоза на границе: Алтынколь, Нур Жолы, МЦПС «Хоргос» и Калжат. Контроль на границе, по его словам, на 80% представлен таможенной очисткой и 20% товаров идут транзитом до Алматы.

Доставка в Алматы идет в узловые центры распределения китайских товаров (рынки «Барахолка», «Алтын Орда»), склады собственных товаров – 20% в Алматы: «Алмалы – ЦТО» и «Алматы – ЦТО».

Потребление китайских товаров распределяется долями: 60% – Россия, 20% – Алматы и 20% – Казахстан, а топ импортеров составляют 10 логистических компаний и 40-50 компаний, которые ввозят собственный товар.

«Что важно для торговли, если мы будем завозить (товары – КазТАГ) с очищенными таможенными платежами, тогда, соответственно нет необходимости «в серую» работать и торговлю будем выводить, будем говорить так – «в нормальный оборот», — предложил глава президиума НПП.

Это, по его мнению, потребует активности.

«Я думаю, что это – очень важная работа и ее необходимо нам в течение ближайшего времени очень активно проводить», -заключил Кулибаев.