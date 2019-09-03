Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ — Цены на продовольственные товары в Казахстане в августе за год выросли на 9%, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, овощи, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а фрукты свежие подешевели.

В группе крупяных изделий изменение цен разнонаправленное. Средняя цена на рис в августе составила Т374/кг против Т306 в августе 2018 года, а на гречневую крупу – Т241 против Т255 соответственно.

Средняя цена на сахар-песок в августе составила Т233/кг, в августе 2018 года – Т223.

Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в августе сложилась на уровне Т1713/кг (в августе 2018 года – Т1506), баранину с костями – Т1648 (Т1433), конину с костями – Т1933 (Т1695), свинину лопаточную часть – Т1416 (Т1281), колбасу полукопченую – Т2109 (Т1928), окорочка куриные – Т812 (Т663).