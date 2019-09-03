Правительство РК намерено увеличить капитализацию авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Правительство Казахстана намерено увеличить капитализацию авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air, сообщил заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек.

«Планируется дополнительная капитализация авиакомпаний Air Astana, Qazaq Air с целью увеличения парка воздушных судов», — сказал Касымбек на заседании правительства во вторник.

По его словам, основной проблемой высокой стоимости авиабилетов является дефицит провозных емкостей и нехватка воздушных судов на линиях, имеющих спрос, поэтому увеличение парка необходимо в целях снижения стоимости тарифов. При этом сумма дополнительной капитализации названа не была.

Также он сообщил, что национальный лоукостер Fly Arystan до конца года планирует двойное увеличение количества выполняемых рейсов в день.

«В целях предотвращения дефицита железнодорожных билетов и незаконных посреднических методов проводится цифровизация продажи билетов, введена норма, регламентирующая порядок продажи. С этого года КТЖ закупит более 100 пассажирских вагонов», — добавил Касымбек.

Вопрос недоступности авиабилетов стал одним из ключевых, озвученных в послании президента РК Касым-Жомарта Токаева к народу.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана.