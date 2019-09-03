«Главный вывод, который можно сделать из Послания Президента, – это реформы без фанатизма». «Бездумный возврат «к корням» оказался путем, который завел в тупик». «Казахстан: от цветной революции к С5+1». «Колонизация Китаем Казахстана продолжится»

Сетевой Казахстан 3 сентября 2019г.

AZATTYQ . ORG . «Слова о стабильности и обещание реформ. Первое «послание» второго президента» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил 2 сентября с первым «посланием народу» с момента вступления в должность президента Казахстана. Он говорил о необходимости «постепенной политической трансформации», реформ в экономике и судебной системе. Токаев заявил о следовании курсу своего предшественника и вместе с тем указал на ряд недостатков предыдущих лет.

««Не хватило политической воли». Эксперты — о «послании» Токаева» — По мнению казахстанских экспертов, в своем первом «послании народу» в качестве президента, Касым-Жомарт ТОКАЕВ не обозначил конкретные направления политических реформ. Директор Группы оценки рисков, политолог Досым САТПАЕВ, комментируя «послание» на своей странице в Facebook ̓е, пишет: «Правильный тезис о том, что без политических реформ невозможно осуществлять эффективное социально- экономическое развитие… в послании так и не нашел конкретного продолжения. Вообще показалось, что политический блок в послании появился как освежитель в машине, вроде пахнет приятно, но на работу самой машины не влияет».

CARAVAN . KZ . ««Раскрытие внутреннего потенциала»: Ашимбаев о главных задачах Послания Президента народу» — Данияр АШИМБАЕВ — Главный вывод, который можно сделать из Послания Президента, – это реформы без фанатизма. Мы прекрасно знаем, что в существующей системе заложено много дыр и проблем: квазигоссектор, легитимное управление, коррупция, где-то не до конца проработанные решения, а зачастую и, наоборот, зареформированность. В ряде вопросов Касым-Жомарт Токаев обозначил четкие, пошаговые стратегии, а где-то просто направленность проблемы. Послание направлено на максимальное раскрытие потенциала политической и социально-экономической системы с целью идти не революционным, а эволюционным путем.

«Карма предков: что скрывают под собой хвастовство, тои и уят — откровения родолога» — Родология – наука, которая с каждым годом становится всё популярнее в Казахстане. Основательница отечественной школы родологии Алия САГИМБАЕВА признается, что на прием к ней приходят уже не только молодые люди, но и убеленные сединами старцы. Все потому, что родолог, в понимании наших людей, не совсем психолог. Он – что-то среднее между знатоком человеческих душ, баксы и историком. И по сути так оно и есть. Диагнозы родологи ставят не только на основании жизни человека здесь и сейчас, но и углубляются в историю рода – выясняют, с какими проблемами сталкивались бабушки и дедушки обратившегося, а также накладывают полученные знания на исторический контекст.

365 INFO . KZ . «Токаев сохранит преемственность курса Назарбаева» — Политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ отметил, что готовилось Послание достаточно серьезно. В него включено немало тщательно проработанных идей, документ получился немалого объема — Важно, что свое отражение нашло множество проблем, которые волнуют общество. Сегодня они наиболее часто появляются на информационной повестке в соцсетях и СМИ. То есть Послание стало максимально прагматичным, насколько оно вообще может быть таковым в рамках стратегического документа.

«Чабаны должны получать 2000 долларов в месяц» — Несмотря на высокую рентабельность овцеводства, местные производители испытывают трудности со сбытом. К примеру, казахстанская баранина не соответствует потребностям внешнего рынка, отметили участники съезда. Кроме того, в Казахстане не развита инфраструктура овцеводства. Плюс низкий уровень господдержки и неблагополучная эпизоотическая ситуация. Результат – аргентинское и австралийское мясо на прилавках магазинов.

MATRITCA . KZ . Азамат ДЖОЛДАСБЕКОВ, финансист – «Про пенсионные накопления, как источник денег для покупки жилья или получения образования» — Многие FB-обитатели активно радуются сегодняшним словам президента страны про то, что граждане должны получить возможность оплатить своими пенсионными накоплениями покупку жилья или получение образования. Странная радость, честно говоря… Итого выходит, что нужно иметь более 20 млн тенге накоплений для воплощения слов президента в жизнь. Смею предположить, что таких вкладчиков в ЕНПФ не более одного процента от 9,5 миллионов, а то и меньше. То есть, процитированный кусок из выступления президента адресован примерно сотне тысяч жителей страны. И, скорее всего, эта сотня для оплаты покупок жилья или образования не нуждается в высвобождении своих пенсионных накоплений.

CAMONITOR . KZ . Сейткасым АУЕЛБЕКОВ, историк, кандидат философских наук – «Кризис казахского общества: возврат «к корням» завел нас в тупик» — Причину кризисного состояния общества я вижу не в действиях властей. Во всяком случае, не только в действиях властей. «Заслуга» последних состоит в том, что они возродили и эксплуатируют патриархальные ценности народа с целью эксплуатации самого народа. Но фундаментальная причина кризиса заключается не в политической сфере, а в духовной. Сегодня стало очевидным, что бездумный возврат «к корням» оказался путем, который завел в тупик. Выход из кризиса, если говорить в смысле оперативном, видится мне, прежде всего, в политической воле нынешних руководителей страны.

IA — CENTR . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – «Казахстан: от цветной революции к С5+1» — Нельзя назвать историю контактов внесистемной оппозиции Казахстана и Кыргызстана с NED мелочью с точки зрения международных отношений. NED– дочерняя структура USAID и Госдепа, финансируемая из бюджета США. Сама ГАТЗИНСКА даже выступала год назад перед одним из комитетов Конгресса при обсуждении стратегии Вашингтона в Центральной Азии. Поэтому если она в ходе визитов в Алматы и Бишкек участвовала в создании политических движений и подготовке протестов, то это грубое нарушение международного права, за которое пришлось бы долго оправдываться в кулуарах «С5+1». Полагаю, что Госдеп США и NED банально заигрались и сочли, что могут в сжатые сроки организовать в Центральной Азии новую «арабскую весну», чтобы надавить одновременно на Пекин и Москву и спасти администрацию Дональда ТРАМПА от продолжения затяжной торговой войны с Китаем.

EHONEWS . KZ . Улугбек БАБАГУЛОВ – «Колонизация Китаем Казахстана продолжится» — В самом Казахстане уже много лет действуют так называемые фонды и институты Конфуция, деятельность которых направлена на идеологическую и политическую обработку казахстанских студентов. Ясно, что идет планомерная подготовка наших студентов по лекалам китайских специалистов, которые прививают нашим учащимся и политические ценности ориентирования на Китай. Поэтому процесс китайской колонизации Казахстана будет продолжен удвоенными темпами и теперь не только в экономической сфере, но в политической, когда Пекин постарается утвердить у власти в нашей стране те силы, которые будут беспрекословно выполнять его волю. Этот процесс и составляет основную угрозу национальной безопасности республики, постепенно поглощаемой мощным соседом.

TIME . KZ . «Страховочный эффект» — С первых дней наступившей осени Караганда превратилась в испытательный полигон: здесь раньше всех в стране запустили систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это означает, что карагандинцы первыми прочувствуют на себе все возможные плюсы и минусы медобслуживания по новым стандартам. Накануне апробации проекта министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ в свободном формате пообщался с местными журналистами, стараясь через представителей СМИ убедить общественность, что больно не будет.

«Когда соседи не в ладах…» — Много лет не может попасть на прием к акиму Алматы пенсионер Захарбай ТОЛЫБАЕВ. Проблема у него весьма распространенная: земельный спор с соседкой. В 2005 году постановлением акима Алматы ему было предоставлено право общей долевой собственности на земельный участок в микрорайоне “Ужет” площадью 0,1759 га. Поначалу отношения между владельцами земли были хорошие, но потом возникли разногласия по поводу межевых границ участка: Толыбаев считает, что соседка оттяпала себе кусок, который принадлежит ему.

KAPITAL . KZ . «Меирбек Мажитов: Необходимо изменить подход в управлении вузами» — Одним из ключевых факторов экономического и социального развития государства является человеческий капитал. Вместе с тем в эпоху информационных технологий на мировых рынках труда приоритет все больше отдается специалистам с техническим образованием. Казахстан также заинтересован в подготовке таких кадров, о чем свидетельствует увеличение числа грантов на их обучение в высших учебных заведениях страны. Однако устаревшие традиционные подходы в отечественной системе образования еще не до конца исчерпали себя. О том, почему вузам необходимо постоянно адаптироваться к условиям рыночной среды и быстро реагировать на происходящие в ней изменения, рассказал президент университета им. Сулеймана Демиреля (СДУ) Меирбек МАЖИТОВ.

KURSIV . KZ . «Общественники грозят «утопить» правительство в жалобах на АМТ» — В акимате Темиртау состоялась очередная встреча активистов, борющихся за чистоту города с представителями местных органов управления, а также руководителями промышленных предприятий. Причину запыленности и загазованности города люди связывают с неэффективностью экологических производств АО «АрселорМиттал Темиртау». По утверждению общественного деятеля Станислава ВОЙЦЕХОВСКОГО, в коксохимическом производстве уже несколько лет разрушен и отсутствует участок ректификации, в то время как его предназначение как раз и заключается в очистке коксового газа.

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