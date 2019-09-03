Цены производителей промпродукции в Казахстане в августе снизились на 0,1%

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в Казахстане в августе 2019 года снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года – повысились на 3,6%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, с начала года цены предприятий-производителей на уголь стали выше на 10,1%, металлические руды – на 5,3%, нефть – на 3,5%, газ природный – на 1,6%, топливо дизельное – на 1%, на бензин – ниже на 9,1%, пропан и бутан сжиженные – на 1,2%.

Увеличение цен отмечено на благородные металлы на 19,4%, прокат черных металлов – на 6,1%, ферросплавы – на 2,4%, их уменьшение – на цинк на 3,9%, алюминий – на 2,5%, медь – на 0,3%.

Повышение цен наблюдалось на муку ржаную на 23,8%, пшеничную – на 14,9%, рис – на 18,3%, крупы – на 12%, макаронные изделия – на 10,2%, мясо скота – на 8,6%, птицы – на 1,2%, хлеб – на 6,1%, чай – на 3,4%, молочные продукты – на 3,2%, масло растительное – на 2,6%, их снижение – на сахар на 0,3%.