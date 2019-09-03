Протесты Гонконга по утраченной мечте 03.09.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 85 0 Китаевед Адиль Каукенов о том, почему гонконгцы не могут войти в золотую реку дважды Похожие материалы: Жители Алматы сами должны оценивать качество благоустройства дворов Средние ставки по кредитам в тенге во II квартале составили 12,7% при приемлемых для предприятий 7% – Нацбанк Три выходных дня планируют перенести в Казахстане в 2020 году Такое небольшое государство, как Казахстан, не может бесконечно и безнаказанно играть на противоречиях между великими державами Польша: эти ценности, связанные с историей…