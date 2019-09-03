Двое граждан Индии оперировали детей в Алматы без допуска к клинической практике

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Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Двое граждан Индии оперировали детей в Алматы без допуска к клинической практике, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККиБТУ) министерства здравоохранения Казахстана.

«КККиБТУ МЗ РК проведена внеплановая проверка по обращению жительницы Алматы касательно качества оказанной медицинской помощи ее ребенку с диагнозом «Микротия. Полная атрезия слухового прохода» в ТОО «Private clinic Almaty» («Приват клиник Алматы»). В ходе проверки выявлено, что иностранные граждане Ашеш Бхумкар и Гаятри Патанкар осуществляли незаконную медицинскую деятельность без наличия обязательного допуска к клинической практике», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В комитете уточнили, что по факту незаконного привлечения иностранных специалистов и их незаконной деятельности на территории Казахстана все материалы направлены в правоохранительные органы.

«Отсутствовал также допуск к клинической практике у ряда казахстанских врачей этой клиники – оториноларинголога и анестезиолога-реаниматолога. В связи с этим медработники привлечены к административной ответственности. Помимо этого, выявлены другие нарушения. В частности, ребенок был необоснованно взят на оперативное вмешательство, без определения операционно-анестезиологического риска, с нарушением правил инфекционной безопасности. Основанием оказания медуслуги ребенку в ТОО явились договор об организации мастер-класса от 4 июня 2019 года между ТОО и местным общественным объединением «Микротия и атрезия», а также договор между заявительницей и ТОО «Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO», — сказано в сообщении.

При этом, по информации КККиБТУ, «со стороны директора ТОО «Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO» при оплате медицинских услуг стороне пациента не был предоставлен фискальный чек».

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«В настоящее время проверка ТОО «Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO» еще не проведена, так как по адресу ТОО располагается жилая квартира и доступ в квартиру отсутствует. В целом, все материалы результатов внеплановой проверки направлены в генеральную прокуратуру РК, в министерство внутренних дел РК, министерство труда и социальной защиты населения, министерство образования и науки, комитет по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), комитет государственных доходов министерства финансов РК», — добавили в комитете.

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