Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Двое граждан Индии оперировали детей в Алматы без допуска к клинической практике, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККиБТУ) министерства здравоохранения Казахстана.

«КККиБТУ МЗ РК проведена внеплановая проверка по обращению жительницы Алматы касательно качества оказанной медицинской помощи ее ребенку с диагнозом «Микротия. Полная атрезия слухового прохода» в ТОО «Private clinic Almaty» («Приват клиник Алматы»). В ходе проверки выявлено, что иностранные граждане Ашеш Бхумкар и Гаятри Патанкар осуществляли незаконную медицинскую деятельность без наличия обязательного допуска к клинической практике», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В комитете уточнили, что по факту незаконного привлечения иностранных специалистов и их незаконной деятельности на территории Казахстана все материалы направлены в правоохранительные органы.

«Отсутствовал также допуск к клинической практике у ряда казахстанских врачей этой клиники – оториноларинголога и анестезиолога-реаниматолога. В связи с этим медработники привлечены к административной ответственности. Помимо этого, выявлены другие нарушения. В частности, ребенок был необоснованно взят на оперативное вмешательство, без определения операционно- анестезиологического риска, с нарушением правил инфекционной безопасности. Основанием оказания медуслуги ребенку в ТОО явились договор об организации мастер-класса от 4 июня 2019 года между ТОО и местным общественным объединением «Микротия и атрезия», а также договор между заявительницей и ТОО «Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO», — сказано в сообщении.

При этом, по информации КККиБТУ, «со стороны директора ТОО «Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO» при оплате медицинских услуг стороне пациента не был предоставлен фискальный чек».

«В настоящее время проверка ТОО «Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO» еще не проведена, так как по адресу ТОО располагается жилая квартира и доступ в квартиру отсутствует. В целом, все материалы результатов внеплановой проверки направлены в генеральную прокуратуру РК, в министерство внутренних дел РК, министерство труда и социальной защиты населения, министерство образования и науки, комитет по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), комитет государственных доходов министерства финансов РК», — добавили в комитете.