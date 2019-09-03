Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Подозреваемый в серии мошенничеств в отношении пенсионерок задержан в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В Алматы задержан приезжий, промышлявший аферами в отношении бабушек. Ранее судимый за мошенничества гражданин Б., 1965 года рождения, был изобличен и опознан по камерам видеонаблюдения. Потенциальных жертв злоумышленник со своим подельником подбирал на выходе из банков и у банкоматов. В основном «отрабатывали» злоумышленники женщин преклонного возраста», — сообщили в ДП во вторник.

Следствие считает, что подозреваемые «использовали старую мошенническую схему из 90-х годов, имитируя обнаружение кошелька, очевидцем которого становиться проходящая мимо жертва».

«Делается это по следующей схеме: один из них находит и поднимает кошелек с земли и спрашивает у невольного очевидца, в последующем потерпевшего, его ли это имущество и видел ли он человека, уронившего портмоне. Естественно, жертва аферы не могла видеть момент запланированной утери, на что обманщик предлагает осмотреть содержимое находки. В момент, когда «нашедший» начинает рыскать в кошельке при разинувшем рот свидетеле, подходит, якобы, владелец портмоне и возмущенно требует вернуть его имущество», — рассказал ИО начальника управления полиции Алмалинского района Алматы Абзал Тургапалы.

По его словам, проверив содержимое найденного портмоне, владелец якобы не досчитывается денег и начинает обвинять нашедших в краже.

«Тот, который «нашел», сразу выполняет требование возмущенного владельца и подбивает свидетеля-потерпевшего. И как бы ни отрицала жертва аферы свое причастие к чужому имуществу, «владелец» всячески настаивает показать ему содержимое своего кошелька, так как он якобы не досчитался денег. Таким образом, обвиняя обоих в краже денег, «хозяин» найденного кошелька требуют показать все наличные деньги нашедших его имущество. Все это время мошенники не подают виду, что знакомы друг с другом и играют роль «нашедшего» и «утерявшего». Далее, пересчитывая деньги жертвы, обманщики ловкостью рук незаметно завладевали деньгами женщин», — уточнил ИО главы районной полиции.

Разумеется, добавил он, «преступники понимали, что могут проиграть подобную «постановку» людям слабее себя и поэтому выбирали исключительно бабушек».

«И места промысла подобраны ими также неспроста, ведь, играя «жертву» утерявшего, один из мошенников ссылался на крупную сумму, снятую в терминал якобы минутами ранее, при этом понимая обратное, что именно жертва выходит из банка с деньгами. Что касается второго подозреваемого, его личность уже установлена и поимка – лишь дело считанных дней. Он также, как и его «напарник» будет привлечен к уголовной ответственности», — добавили полицейские.

Расследование ведется по статье 190 (мошенничество) УК РК.

«На данный момент задержанный – 54-летний гражданин Б. водворен в ИВС ДП Алматы. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории мегаполиса», — сказал Турганалы.