Инфляция в Казахстане в январе-августе составила 3%

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ — Инфляция в Казахстане в январе-августе 2019 года составила 3%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Цены на продовольственные товары за восемь месяцев 2019 года (август 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 6,1%, непродовольственные – на 2,9%, а на платные услуги – снизились на 0,6%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета во вторник.

Согласно информации, за август цены на товары и услуги увеличились на 0,2%, продовольственные товары – на 0,1%, непродовольственные – на 0,4%, платные услуги для населения – на 0,1%.