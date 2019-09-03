Назначен председатель комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Назначен председатель комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

«Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нургалиев Ербол Жолдаспекович назначен на должность председателя комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК», — говорится в сообщении во вторник.

Ергалиев с ноября 2018 года заведовал сектором отдела внутренней политики администрации президента, до этого с мая 2017 года по ноябрь 2018 года был заместителем акима Актюбинской области, еще раньше – с декабря 2015 года по май 2017 года занимал пост руководителя управления внутренней политики Актюбинской области.