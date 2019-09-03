Утвержден порядок представления госорганами стран ЕАЭС электронных данных по нефти и газу

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Утвержден порядок представления государственными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) электронных данных по нефти и газу, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК утвердила порядок представления уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС информации в электронной форме в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС и аналогичный документ по нефти и нефтепродуктам», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, «в союзе продолжается подготовка нормативно-правовых документов (НПА), необходимых для запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов».

«Утвержденные порядки определяют правила представления уполномоченными органами стран союза в комиссию информации в электронной форме, включая перечень информации, подлежащей обмену, и периодичность осуществления такого обмена. На портале Союза будет публиковаться информация об основных производственных показателях газовой и нефтяной отраслей государств-членов, оптовых ценах на газ, нефть и нефтепродукты, тарифах на их транспортировку, международных договорах, методиках формирования тарифов на услуги по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов и другие», — уточнили в ЕЭК.

Также, по информации комиссии, предусматривается размещение сведений о планах по модернизации и строительству объектов газотранспортных систем, развитию систем транспортировки нефти и нефтепродуктов, об инфраструктурных ограничениях при транспортировке и поставке энергоресурсов между государствами ЕАЭС.

«Публикация соответствующей информации позволит участникам общих рынков оперативно получать необходимые сведения. Порядки приняты в соответствии с утвержденными главами государств программами формирования общих рынков энергоресурсов», — сказано в сообщении.