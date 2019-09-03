Алматы. 3 сентября. КазТАГ — Порядка 500 человек вышли на Центральную площадь Жанаозена, сообщает lada.kz.

«На Центральной площади Жанаозена сегодня, 3 сентября, собралось порядка 500 человек. Люди выступают против строительства 55 китайских заводов на территории Казахстана», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, с протестующими жанаозенцами встретился аким Мангистауской области Серикбай Трумов, который выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия. Люди продолжают выступать на площади против строительства заводов.

«Сама я живу в Актау. Слышала, что жанаозенские собираются выступить против строительства заводов на территории республики. Вы же сами знаете, тут казахов не будет, если построят китайские заводы. Работы не будет, наши будут, как рабы – получать меньше в 10 раз заработную плату, будут выполнять самую тяжелую работу. Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них», — сказала жительница Актау Нурияш Абдиреева.

Отмечается, что жители Жанаозена выразили свое недовольство относительно «пустых обещаний» представителей исполнительной власти. По их словам, они будут собираться на площади каждый день, пока не получат точный ответ насчет строительства китайских предприятий от главы государства.

«Посмотрите сколько у нас молодежи, работы и так нет. Акиму мы не верим, мы будем стоять тут каждый день, пока президент (РК Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ) не подтвердит, что эти заводы не будут строиться», — сказал житель Жанаозена Нурсултан Тугелов.

После диалога с народом глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

«В данный момент с горожанами ведет диалог аким Жанаозена Адилбек Дауылбаев», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 2 сентября более 100 человек вышли на акцию протеста в Жанаозене, которые выступили с требованиями против строительства китайских предприятий на территории Мангистауской области.