Эксперты: Если Китай и США договорятся, то в сентябре цена нефти подрастет до $64-65/барр.

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Если Китай и США договорятся, то в сентябре цена нефти подрастет до $64-65/барр., заявили эксперты.

Курс тенге в сентябре мог бы укрепиться до Т383-385/$1, но, скорее, следует ожидать Т389-392/$1, заявил аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков.

«Есть вероятность, что Китай и США смогут договориться по взаимным тарифам в сентябре, тогда цены на нефть смогут вернуться к прежним высоким уровням и это окажет укрепляющее воздействие на курс тенге к доллару США. При более оптимистичном сценарии, курс тенге мог бы укрепиться до 383-385/$1 в течение сентября, но скорее всего следует ожидать 389-392/$1», — ответил аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков в ходе опроса аналитиков на вопросы корреспондента МИА «КазТАГ» о том, что случится с курсами доллара и рубля к тенге, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция для экономического прогноза на этот месяц.

Руководитель аналитического отдела FXPrimus, экономист Арман Бейсембаев, отвечая на те же вопросы, сужает диапазон колебания доллара к тенге.

«Оснований для существенного изменения курса нет. Внешняя обстановка умеренно негативная, что не позволит тенге укрепиться, но и для ослаблений сильных негативных факторов пока нет. Курс будет находиться в диапазоне с верхней границей в районе Т388-390/$1 и нижней границей в районе Т385-386/$1», — полагает он.

Нефть, по его мнению, на данный момент находится под давлением, но есть основания полагать, что в сентябре цена подрастет в район $64-65/барр. нефти марки Brent в связи с сезонным повышением спроса на топливо: окончанием периода отпусков, началом периода сбора урожая и подготовки к отопительному сезону.

По словам же Сагындыкова, цены на нефть в данный момент снизились и основная причина снижения – «опасения падения спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики, торгового конфликта между США и Китаем, а также роста добычи нефти в США».

«Факторами, которые могут повышать цены на нефть, являются нестабильность в ближневосточном регионе, усилия ОПЕК по снижению уровня добычи, а также возможность повторной дестабилизации политической ситуации в Венесуэле», — полагает эксперт.

Аналитик считает, что статистическая инфляция, скорее всего, останется в заявленных Национальным банком пределах, то есть не превысит 6% до конца года.

Его коллега фокусируется на приближении инфляции к верхней границе обозначенного Нацбанком коридора.

«Официальная инфляция находится в районе 5,8-5,9% – очень близко к верхнему коридору, обозначенному Нацбанком. Есть основания полагать, что в сентябре инфляция существенно не изменится, но будет по-прежнему стремиться к верхней границе в 6%. Сезонные дефляционные процессы, связанные с падением цен на плодоовощную продукцию, окажут сдерживающий эффект на инфляцию в статистике», — говорит Бейсембаев.

Он полагает, что курс рубля к тенге не изменится.

«У тенге есть достаточный запас по ослаблению, поэтому даже если рубль и будет падать, то в целом это нейтрально скажется на паре рубль/тенге, которая, вероятно, останется в диапазоне Т5,6-5,8/1 рубль», — считает экономист.

Аналитик Сагындыков же отмечает, что курс рубля, помимо цен на нефть, будет зависеть от политики Центрального банка России.

«Ожидается, что ставка будет снижена до 7%, и ЦБ РФ сделает заявление о дальнейших мерах. Вполне возможно, что в результате рубль умеренно ослабнет, тогда курс тенге к рублю в сентябре будет в коридоре Т5,75-5,85/1 рубль», — заключает он.