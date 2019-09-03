Правительство РК намерено оценить вклад ФНБ в рост благосостояния

Новости 43 0

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Правительство РК намерено оценить вклад АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ «Самрук-Қазына») в рост благосостояния, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Приоритетная задача (поставленная президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в послании народу – КазТАГ) – повышение отдачи от квазигосударственного сектора. Нами будет оценен реальный вклад ФНБ в рост благосостояния за прошедшие 14 лет. Правительство вместе со счетным комитетом в трехмесячный срок проведет анализ эффективности госхолдингов и нацкомпаний», — сказал Смаилов на заседании правительства РК во вторник.

В целях эффективного использования бюджетных средств в правительстве намерены активизировать проведение функционального анализа деятельности госорганов.

«Будет проводиться работа по постепенному сокращению численности госслужащих. Высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников», — отметил Смаилов.

Также первый вице-премьер сообщил, что грядут изменения законодательства, касающегося налогообложения субъектов малого бизнеса.

Борис Джонсон – это не вырождение западной элиты Борис Джонсон – это не вырождение западной элиты
5103

«До конца текущего года будет разработана законодательная основа по освобождению компаний малого бизнеса от уплаты налогов от их основной деятельности сроком на 3 года. С 1 января 2020 года вступит в силу 3-летний запрет на проверку субъектов малого бизнеса. Министерством финансов был разработан законопроект по вопросам госзакупок, который также направлен на стимулирование малого бизнеса», — добавил Смаилов.

Отдельно он подчеркнул, что средства на проведение мероприятий по выполнению задач, поставленных в послании, будут предусмотрены в рамках проекта 3-летнего бюджета.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана.

Похожие материалы:

  1. Дать малому бизнесу налоговые льготы и решить проблему рейдерства поручил президент РК
  2. Проект плана действий по исполнению посланий Токаева должен быть готов 7 сентября – Мамин
  3. Токаев сомневается в международной конкурентоспособности госкомпаний Казахстана
  4. Целевой вклад в Т1 млрд хотят сделать в «Назарбаев Университет» из бюджета РК за три года
  5. Рост таможенных пошлин в рамках ЕАЭС обусловлен уменьшением объема контрабанды

Новости партнеров

Загрузка...