Правительство РК намерено оценить вклад ФНБ в рост благосостояния

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Правительство РК намерено оценить вклад АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ «Самрук-Қазына») в рост благосостояния, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Приоритетная задача (поставленная президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в послании народу – КазТАГ) – повышение отдачи от квазигосударственного сектора. Нами будет оценен реальный вклад ФНБ в рост благосостояния за прошедшие 14 лет. Правительство вместе со счетным комитетом в трехмесячный срок проведет анализ эффективности госхолдингов и нацкомпаний», — сказал Смаилов на заседании правительства РК во вторник.

В целях эффективного использования бюджетных средств в правительстве намерены активизировать проведение функционального анализа деятельности госорганов.

«Будет проводиться работа по постепенному сокращению численности госслужащих. Высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников», — отметил Смаилов.

Также первый вице-премьер сообщил, что грядут изменения законодательства, касающегося налогообложения субъектов малого бизнеса.

«До конца текущего года будет разработана законодательная основа по освобождению компаний малого бизнеса от уплаты налогов от их основной деятельности сроком на 3 года. С 1 января 2020 года вступит в силу 3-летний запрет на проверку субъектов малого бизнеса. Министерством финансов был разработан законопроект по вопросам госзакупок, который также направлен на стимулирование малого бизнеса», — добавил Смаилов.

Отдельно он подчеркнул, что средства на проведение мероприятий по выполнению задач, поставленных в послании, будут предусмотрены в рамках проекта 3-летнего бюджета.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана.