Проект плана действий по исполнению посланий Токаева должен быть готов 7 сентября – Мамин

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Проект общенационального плана действий по исполнению посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева должен быть готов 7 сентября, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«В целом по всем направлениям послания (президента РК – КазТАГ) будет подготовлен общенациональный план действий. Поручаю всем госорганам внести свои предложения до 5 сентября в министерство нацэкономики (МНЭ), а МНЭ внести к 12.00 7 сентября в правительство проект соответствующего постановления. На следующем заседании (правительства – КазТАГ) мы должны одобрить проект общенационального плана для внесения на утверждения главе государства», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

При этом он особо подчеркнул, что первые руководители госорганов будут нести персональную ответственность за исполнение поручений президента, а над каждым поручением должен быть установлен жесткий контроль, определены четкие сроки его исполнения.

«Главой государства в послании поставлен перед правительством серьезный план задач, направленных на дальнейшее развитие экономики и улучшения благосостояния наших граждан. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач», — добавил премьер-министр.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана.