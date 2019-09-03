Проект плана действий по исполнению посланий Токаева должен быть готов 7 сентября – Мамин

Новости 132 0

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Проект общенационального плана действий по исполнению посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева должен быть готов 7 сентября, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«В целом по всем направлениям послания (президента РК – КазТАГ) будет подготовлен общенациональный план действий. Поручаю всем госорганам внести свои предложения до 5 сентября в министерство нацэкономики (МНЭ), а МНЭ внести к 12.00 7 сентября в правительство проект соответствующего постановления. На следующем заседании (правительства – КазТАГ) мы должны одобрить проект общенационального плана для внесения на утверждения главе государства», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

При этом он особо подчеркнул, что первые руководители госорганов будут нести персональную ответственность за исполнение поручений президента, а над каждым поручением должен быть установлен жесткий контроль, определены четкие сроки его исполнения.

«Главой государства в послании поставлен перед правительством серьезный план задач, направленных на дальнейшее развитие экономики и улучшения благосостояния наших граждан. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач», — добавил премьер-министр.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана.

Борис Джонсон – это не вырождение западной элиты Борис Джонсон – это не вырождение западной элиты
5103

Похожие материалы:

  1. «Звонок Токаева и кредиты на той». «Диверсия против казахстанского образования? Почему АДГС лоббирует интересы зарубежных вузов». «Что будет с курсом тенге в ближайшее время?». «Кто может быть бренд-амбассадором казахского национал-патриотизма?!»
  2. Разрешать проведение мирных акций и усовершенствовать законы о митингах поручил Токаев
  3. Токаев поручил «без кампанейщины» реорганизовать работу комитета адмполиции
  4. Представлен проект требований к кандидатам в вице-министры и заместители акимов
  5. Проект бюджета на услуги по координации внешнеполитической деятельности пересмотрели в РК

Новости партнеров

Загрузка...