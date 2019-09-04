Экс-глава молодежного ресурсного центра осужден за взятку от подчиненного в Кызылорде

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Бывший директор молодежного ресурсного центра Кызылординской области Абылайхан Сабанбаев осужден за взятку от подчиненного в Кызылорде, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«Сабанбаев получил взятку в сумме Т100 тыс. от штатного психолога КГУ за неувольнение и дальнейшее покровительство в работе. 2 сентября приговором суда №2 города Кызылорда Сабанбаев за получение взятки осужден к штрафу в сумме Т2 млн», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.