Экс-глава молодежного ресурсного центра осужден за взятку от подчиненного в Кызылорде

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Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Бывший директор молодежного ресурсного центра Кызылординской области Абылайхан Сабанбаев осужден за взятку от подчиненного в Кызылорде, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«Сабанбаев получил взятку в сумме Т100 тыс. от штатного психолога КГУ за неувольнение и дальнейшее покровительство в работе. 2 сентября приговором суда №2 города Кызылорда Сабанбаев за получение взятки осужден к штрафу в сумме Т2 млн», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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