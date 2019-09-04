Бывший сотрудник структуры КТЖ приговорен к штрафу за взятку за трудоустройство в Костанае

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Бывший начальник Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала АО «НК КТЖ – Грузовые перевозки» Б. Калмаханбетов приговорен к штрафу за взятку за трудоустройство в Костанае, сообщает агентство по противодействию коррупции.

«2 сентября 2019 года суд № 2 города Костанай своим приговором назначил Б. Калмаханбетову наказание в виде штрафа 30-кратной суммы взятки – Т9 млн», — говорится в сообщении в среду.

Также Калмаханбетов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах.

Напомним, 25 июля стало известно, что Калмаханбетов задержан по подозрению в получении через машиниста электровоза взятки в сумме Т300 тыс. от частного лица за трудоустройство.