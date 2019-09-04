Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Крупную партию казахстанского сливочного масла не разрешили ввозить в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

«1 сентября на российско–казахстанском участке государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое» был осуществлен возврат двух автотранспортных средств, перевозивших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию 40 тонн сливочного масла 72,5% жирности», — сообщили в российском ведомстве агентству КазТАГ в среду.

Как уточнили в челябинском Россельхознадзоре, по документам следовало, что продукция, выработанная казахским предприятием ТОО «Adal cyт», следует в Екатеринбург – в ООО «Белруспродукт».

«При проверке оказалось, что данное предприятие-производитель отсутствует в реестре организаций и лиц Республики Казахстан, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства – участника Таможенного союза на территорию другого государства – участника Таможенного союза. В связи с этим въезд машинам со сливочным маслом на территорию Российской Федерации был запрещен. Машины под контролем должностных лиц Россельхознадзора вернулись на сопредельную территорию. Водители за нарушение порядка ввоза привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ», — сказано в сообщении.