Задержан глава управления ГАСК комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ — Задержан глава управления ГАСК комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«Начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ГАСК комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по фактам получения взяток на системной основе. Он подозревается в неоднократном получении взяток на сумму более Т8 млн от руководителей компаний ряда регионов страны (городов Нур-Султан, Алматы, Актобе, Петропавловск, Тараз) за предоставление аккредитации по осуществлению инжиниринговых услуг технического надзора», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом», — сказано в сообщении.

Напомним, в 2018 году за совершение аналогичных преступлений к штрафу в размере Т10 млн был осужден бывший руководитель этого же управления комитета Алимжан Каркинбаев.