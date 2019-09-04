Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Около 40 противников строительства китайских заводов пришли к акимату Алматы, передает корреспондент агентства.

«По вот этим заводам правительство должно советоваться с народом, а не между собой в кабинетах решать. Такие вещи должны происходить на референдуме, обсуждаться с народом», — сказал в среду участник митинга Олжас Сахарабеков.

Другие митингующие высказали обеспокоенность по поводу влияния планируемого строительства заводов и их работы на экологию Казахстана, а также потребовали освободить политических заключенных.

Затем к собравшимся вышел заместитель руководителя управления общественного развития Алматы Айдар Есенбеков и предложил им пройти в здание акимата, чтобы обсудить имеющиеся у них вопросы.

«Сколько соберутся, всех готовы принять. Я предлагаю зайти, поговорить, ответить на вопросы», — сказал он.

Однако митингующие отказались и потребовали, чтобы представители акимата вышли к ним.

Вскоре к собравшимся вышел заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

«У нас, в основном, из этих 55 проектов – это совместные проекты – казахстанско-китайские. Бывает иногда 100% акциями владеет казахстанский предприниматель, но привлекает технологии из Китая, бывает 50/50. Главный момент – это не государственные проекты, это частные предприниматели», — пояснил он.

Что касается влияния на экологию, замакима заверил, что все проекты проходят государственную экологическую экспертизу.

Как сообщил Туякбаев, в Алматы в настоящее время планируется строительство только одного частного казахстанско-китайского завода, который будет заниматься производством труб, и где более 90% рабочих мест будет принадлежать казахстанцам.

По итогам митинга участники составили резолюцию, которую передали в акимат.

Ранее в среду на площади перед акиматом Нур-Султана тоже прошли акции противников строительства Китаем заводов в Казахстане – эти мероприятия проходили в форме одиночных пикетов.

Напомним, 2 сентября более 100 человек вышли на акцию протеста в Жанаозене с требованиями против строительства китайских предприятий на территории Мангистауской области. 3 сентября выступления в Жанаозене продолжились – на этот раз, число вышедших на акцию составило порядка 500 человек. С протестующими встретился аким Мангистауской области Серикбай Трумов, который выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия.

4 сентября в Жанаозене сменили акима – вместо покинувшего пост Адильбека Даулбаева город возглавил Максат Ибагаров.