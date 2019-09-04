Ликвидация одного АО-энергопосредника сэкономит Нур-Султану Т1 млрд в год

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ликвидация одного АО «Астанаэнергосервис» сэкономит Нур-Султану Т1 млрд в год, заявила депутат мажилиса от фракции «Ак Жол» Меруерт Казбекова.

«Решением акима города Нур-Султан это АО («Астанаэнергосервис» – КазТАГ) ликвидируется и одно это решение сэкономит городу Т1 млрд в год, а также подтвердит бесполезность этого АО, 20 лет сидевшего на шее потребителей», — заявила Казбекова в среду, обращаясь с депутатским запросом к министру национальной экономики Руслану Даленову на пленарном заседании мажилиса.

По ее словам, 19 июня фракция «Ак Жол» оглашала запрос о незаконной деятельности АО «Астанаэнергосервис», где говорилось, что многие годы работа ОА ложилась необоснованной нагрузкой на потребителей.

«Ничего не производя, оно якобы управляло другими энергетическими предприятиями столицы. Только фонд оплаты труда в компании составлял Т600 млн, оклады нескольких руководителей – до Т1,5 млн, без учета премий и бонусов, а также офис, служебные машины. Этот «банкет» шел за счет тысяч граждан, которым через скрытые тарифы выставляли необоснованные расходы на паразитирующую структуру, вынуждая людей экономить на собственных семьях, включая расходы на детей», — сказала депутат, озвучивая запрос.

В ответ фракция, по ее словам, получила отписку миннацэкономики, к тому же – не от того руководителя, которому был адресован запрос.

Решение акима Нур-Султана о ликвидации этого АО значит, по ее мнению, что выплаты, собиравшиеся с населения «все 20 лет существования АО» были необоснованными.

«Депутаты фракции «Ак Жол» попросили Даленова провести анализ аналогичной ситуации во всех регионах на наличие подобных компаний, «ничего не производящих, но сидящих на шее населения», рассмотреть вопрос о возмещении потребителям части коммунальных платежей, шедших на содержание подобных посредников», — резюмировала Казбекова.

Напомним, 19 июня мажилисмены в своем запросе заявили, что управление энергетическими предприятиями, подобное тому, которое осуществляет компания «Астанаэнергосервис», «означает дополнительную нагрузку на потребителей, которым приходится содержать уже не только монополистов, но и начальство над ними, которое вообще-то сама никаких услуг не оказывает», и, по мнению депутатов, «тем не менее, его «интересы» безусловно ложатся в тариф». Также парламентарии указали на то, что ежемесячная зарплата первого руководителя посреднической госкомпании составляет Т1,5 млн, четырех его замов – по Т1,3 млн каждому, «и так далее, не включая премии и бонусы», а всего, по данным авторов запроса, «фонд заработной платы этой ничего не производящей конторы составляет Т600 млн». Они отметили, что к этим цифрам стоит добавить «кабинеты, служебные автомобили, мебель, оргтехнику, и так далее». То есть, по их словам, «речь идет о миллиардных суммах, скрытно собираемых с простых людей».

3 августа МИА КазТАГ опубликовало ответ вице-министра национальной экономики Армана Джумабекова на запрос депутатов мажилиса, в котором он заявил, что виды деятельности АО «Астанаэнергосервис» не соответствуют постановлению правительства РК от 28 декабря 2015 года №1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами».