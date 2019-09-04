Руководство МВД РК и генпрокуратуры обвинили в развале дела финансовой пирамиды

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Жертвы финансовой пирамиды обвиняют в развале уголовного дела руководство министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры Казахстана, сообщила представитель пострадавших – юрист Юлия Ашихмина.

«Создатель финансовой пирамиды под брендами «Инвестмент-18» и autofor.kz Ляззат Алатаева работает не одна. Есть подозрения, что «крышу» осуществляет криминальный авторитет из города Семей, который имеет связи в МВД и генпрокуратуре (…) После того, как в очередной раз в отношении Алатаевой в июле 2019 года были возобновлены следственные действия в Алматы, потерпевшим стали известны сведения, что чины из руководства МВД и генпрокуратуры распорядились передать материалы дела в какой-либо другой город, чтобы его развалить», — сказала Ашихмина на пресс-конференции в среду.

По словам юриста, покровительство Алатаевой осуществляется потому, что помимо финансовой пирамиды, она реализует ряд других проектов.

«В эти проекты вложены многомиллиардные средства, вкладчиками являются чиновники МВД, прокуратуры, других госорганов, члены их семей и друзья», — отмечает юрист.

В ходе пресс-конференции юрист сделала обращение к руководству департамента полиции (ДП) Алматы, МВД и генпрокуратуры.

«Уважаемые господа, вы не приватизировали свои должности и обязаны действовать в соответствии с законодательством РК и в интересах граждан страны. На деле мы видим противоположное: вы обеспечиваете безопасность людям, нанесшим колоссальный вред ряду граждан, и препятствуете реализации механизмов привлечения их к ответственности. Алатаева, по нашим данным, спокойно проживает в городе Аягоз. В связи с этим от имени пострадавших я заявляю: либо Алатаева до 6 сентября текущего года возвращает средства тем, кто обратился с заявлением в ДП Алматы, либо пострадавшие будут требовать отставки руководства ДП города, а присоединяющиеся к ним пострадавшие из других регионов – отставки руководства МВД и генпрокуратуры РК», — резюмировала Ашихмина.

Ашихмина представляет интересы 11 алматинцев, подавших заявления в ДП Алматы, ущерб от деятельности Алатаевой только в Алматы, по ее оценкам, составляет более Т300 млн. Всего же в Казахстане, утверждает юрист, жертвами финансовой пирамиды, организованной Алатаевой, стали порядка 1,5 тыс. человек.